Грузоперевозки в Омске

Пользуется большим спросом среди жителей. Не всегда есть возможность доставить груз из одной точки в другую самостоятельно, услуга перевозки грузов предоставит транспортное средство и доставит надежную доставку товара в пункт назначения. Точную цену на перевозку грузов наш диспетчер назовет заранее, чтобы она не стала для вас неожиданностью.

Грузорпервозки в Омске это - ABVGRUPP

Доставка груза по Омску необходима при переезде, отъезде в другой город и покупке новой мебели, бытовой техники. Транспортировать крупногабаритные товары до дома бывает проблематично, поэтому наша компания предоставит вам опытных грузчиков и вместительный автомобиль.

В каких случаях необходимы грузоперевозки в Омске:

Переезд в другую часть города.

Отъезд на дачу/с дачи в сезонное время года.

Доставка крупногабаритных подарков.

Отъезд на время ремонта.

Доставка мебели или бытовой техники из салона.

Доставка документов по городу.

Важно, чтобы доставка грузов осуществлялась опытными специалистами. В услуги водителей и грузчиков входит помощь с погрузкой, а также спуск крупногабаритного груза из частного дома или квартиры.

Также доставка грузов необходима интернет-магазинам, кафе, супермаркетам и ресторанам, которым требуются регулярные перевозки товаров, продуктов питания, моющих средств и других предметов, выставляемых на продажу. Наша компания поможет развиваться мелкому и среднему бизнесу, наши услуги грузоперевозки в Омске по фиксированным ценам позволят обеспечить регулярный приток товаров и продуктов питания.

Мы предоставим вам грузовой или легковой автомобиль, в зависимости от веса и количества грузов. Также возможны услуги пешего курьера.

Процесс грузоперевозок в Омске

Чтобы заказать машину для грузоперевозок по Омску, требуется оставить заявку на нашем сайте или по телефону. Диспетчер ответит на все интересующие вопросы и сразу же рассчитает точную стоимость услуги, чтобы она не стала для вас неожиданностью в конце пути. Также в обязанности диспетчера входит разработка оптимального маршрута, который позволит транспортировать груз как можно быстрее и безопаснее.

Чтобы воспользоваться услугами грузоперевозок в Омске, требуется назвать диспетчеру следующие данные:

ФИО заказчика, который совершает заказ.

Данные получателя.

Адрес места отправления и пункт назначения.

Количество грузов, а также их примерный вес, габариты.

Грузовой автомобиль приедет к вам через несколько минут после вызова. Рекомендуется заранее сообщить о затрудненных участках дороги, арках, воротах и других препятствиях, которые могут затруднить проезд грузового автомобиля к пункту назначения.

В обязанности грузчиков входит подготовка товара к доставке и погрузка в автомобиль. Основные этапы предварительной подготовки товаров:

Определение количества перевозимых предметов. За нестандартные размеры и форму может взиматься дополнительная плата.

Подготовка упаковочного материала, тары, в которой груз будет удобнее доставить в пункт назначения. Для хрупкой техники используют пупырчатую пленку и специальные материалы, которые могут смягчить удар в случае необходимости.

Упаковка груза.

После подготовленный груз погружают в автомобиль для дальнейшей доставки.

Стоимость грузоперевозок в Омске

Стоимость грузоперевозок в Омске зависит от нескольких факторов. В первую очередь это расстояние транспортировки, время суток (доставка в вечернее и ночное время стоит дороже из-за затрудненного проезда и отсутствия естественного освещения). Также на стоимость доставки влияют такие факторы как срочность, размеры и вес груза, а также нестандартные размеры, форма.

Также есть возможность оформить долгосрочный контракт. Мы рады сотрудничать с ресторанами, кафе, супермаркетами и интернет-магазинами на постоянной основе и обеспечивать регулярную доставку грузов. Своим клиентам мы предлагаем доступные цены, регулярно пользоваться услугами одной компании очень выгодно и надежно.

Стоимость доставки грузов на регулярной основе обговаривается отдельно с диспетчером перед заключением контракта.

Преимущества нашей компании

Важно доверять доставку грузов только опытным профессионалам. Чтобы ничего не повредилось во время транспортировки, все товары должны надежно закрепляться. Особенно это касается вещей повышенной хрупкости и крупногабаритных товаров, которые могут выпасть во время движения автомобиля по неровной дороге, лежачим полицейским.

Почему стоит заказать доставку грузов по Омску именно у нас:

Всегда вежливые и опытные грузчики, водители.

Только доступные цены.

Большой автопарк, в наличии всегда есть свободные автомобили.

К перевозке ценных вещей подходим с особой осторожностью и предпринимаем все необходимые меры безопасности.

В случае повреждений возмещаем ущерб за порчу имущества.

Выполнение работы строго в срок.

Развитая система логистики, которая позволяет подобрать наиболее оптимальный маршрут и отслеживать передвижение грузового автомобиля.

Высокая скорость и надежность.

Заключение договора, который выступит гарантом высокого качества и своевременной доставки груза.

Мы делаем все возможное, чтобы сделать для вас грузоперевозки в Омске максимально комфортными и выгодными. Вы можете не переживать за сохранность своего товара – мы доставим его в целости и сохранности.